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Страшные сказки: Город ангелов
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Актёры 1 сезона сериала «Страшные сказки: Город ангелов» (2020)
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Актеры сериала «Страшные сказки: Город ангелов»
Вся информация о сериале
Натали Дормер
Natalie Dormer
Magda
Натали Дормер
Natalie Dormer
Дэниэл Дзоватто
Daniel Zovatto
Tiago Vega
Керри Бише
Kerry Bishé
Адриана Барраса
Adriana Barraza
Maria Vega
Джессика Гарза
Jessica Garza
Josefina Vega
Майкл Глэдис
Michael Gladis
Councilman Charlton Townsend
Джонатан Нивз
Johnathan Nieves
Mateo Vega
Рори Киннер
Rory Kinnear
Натан Лэйн
Nathan Lane
Lewis Michener
Себастьян Чакон
Sebastian Chacon
Сантино Барнард
Santino Barnard
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