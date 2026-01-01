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Киноафиша Сериалы Права на престол Абдулхамид Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Права на престол Абдулхамид» (2017)

Актеры сериала «Права на престол Абдулхамид» Вся информация о сериале
Бюлент Иналь
Бюлент Иналь Bülent İnal
Эркан Авджи Erkan Avci
Озлем Джонкер Özlem Conker
Хакан Бояв Hakan Boyav
Бахадир Енисехирлиоглу Bahadir Yenisehirlioglu
Сайгын Сойсал Saygın Soysal
THEODOR HERZL
Джемре Байсел
Джемре Байсел Cemre Baysel
FİRUZE Эзги Эюбоглу
Эзги Эюбоглу Ezgi Eyüboglu
MELİKE (AHSEN) Селен Озтюрк
Селен Озтюрк Selen Öztürk
SENİHA SULTAN
Эрен Хаджисалихоглу Eren Hacisalihoglu
Нур Феттахоглу
Нур Феттахоглу Nur Fettahoglu
Джан Сипахи Can Sipahi
Гёздэ Кая Gözde Kaya
HATİCE SULTAN
Каан Тургут Kaan Turgut
Илькер Кызмаз Ilker Kizmaz
Эзги Эюбоглу
Эзги Эюбоглу Ezgi Eyüboglu
Эмель Деде Emel Dede
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