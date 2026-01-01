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Киноафиша Сериалы Права на престол Абдулхамид Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Права на престол Абдулхамид» (2017)

Актеры сериала «Права на престол Абдулхамид» Вся информация о сериале
Бюлент Иналь
Бюлент Иналь Bülent İnal
Озлем Джонкер Özlem Conker
Акын Акынозю
Акын Акынозю Akin Akinözü
Сайгын Сойсал Saygın Soysal
THEODOR HERZL
Эзги Эюбоглу
Эзги Эюбоглу Ezgi Eyüboglu
MELİKE (AHSEN)
Хакан Бояв Hakan Boyav
Селен Озтюрк
Селен Озтюрк Selen Öztürk
SENİHA SULTAN
Мехмет Боздоган Mehmet Bozdogan
Гёздэ Кая Gözde Kaya
HATİCE SULTAN
Джан Сипахи Can Sipahi
Сидал Дамар Sidal Damar
ZEYNEP
Эрен Хаджисалихоглу Eren Hacisalihoglu
Ибрагим Гендирчи İbrahim Kendirci
YUSUF
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