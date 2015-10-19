В 1 сезоне 8 серии сериала «Паук» Черкасов выходит на след маньяка. Чтобы заманить серийного убийцу в ловушку, майор использует Дато и Гоги. В порту происходит задержание. На поверхность всплывает информация, которой никто не ожидал.
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