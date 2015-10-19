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Киноафиша Сериалы Паук Сезоны Сезон 1 Серия 8

Паук 2015 8 серия 1 сезон

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 19 октября 2015
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 19 октября 2015
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 20 октября 2015
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 20 октября 2015
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 21 октября 2015
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 21 октября 2015
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 22 октября 2015
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 22 октября 2015
О чем cерия

В 1 сезоне 8 серии сериала «Паук» Черкасов выходит на след маньяка. Чтобы заманить серийного убийцу в ловушку, майор использует Дато и Гоги. В порту происходит задержание. На поверхность всплывает информация, которой никто не ожидал.

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