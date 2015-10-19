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Киноафиша Сериалы Паук Сезоны Сезон 1 Серия 7

Паук 2015 7 серия 1 сезон

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 19 октября 2015
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 19 октября 2015
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 20 октября 2015
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 20 октября 2015
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 21 октября 2015
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 21 октября 2015
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 22 октября 2015
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 22 октября 2015
О чем cерия

В 1 сезоне 7 серии сериала «Паук» следствие заходит в тупик. Феликс мертв, Соня — в госпитале, а подозреваемые Дато и Гоги — в милицейском участке. При этом убийца по-прежнему не пойман. Черкасов допрашивает Майкла, предполагая, что тот врет.

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