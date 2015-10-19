В 1 сезоне 7 серии сериала «Паук» следствие заходит в тупик. Феликс мертв, Соня — в госпитале, а подозреваемые Дато и Гоги — в милицейском участке. При этом убийца по-прежнему не пойман. Черкасов допрашивает Майкла, предполагая, что тот врет.
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