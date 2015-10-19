В 1 сезоне 5 серии сериала «Паук» в Доме мод погибает еще одна манекенщица. На этот раз жертвой стала Регина, с которой Тимофеева успела сблизиться. Подозрения падают на Алекс, недавно конфликтовавшей с убитой. Но Черкасов считает иначе.
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