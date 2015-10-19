В 1 сезоне 4 серии сериала «Паук» Черкасов ловит двух подозреваемых. Майор начинает допрос в надежде выяснить правду. Происходящим в отделении недоволен Протасов, даже не догадывающийся о том, что ленинградское и московское дела связаны.
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