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Киноафиша Сериалы Патриот Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Патриот» (2018)

Актеры сериала «Патриот» Вся информация о сериале
Майкл Дорман
Майкл Дорман Michael Dorman
John Tavner Кертвуд Смит
Кертвуд Смит Kurtwood Smith
Leslie Claret Майкл Чернус
Майкл Чернус Michael Chernus
Edward Tavner Кэтлин Манро
Кэтлин Манро Kathleen Munroe
Alice Tavner Алиетт Офейм
Алиетт Офейм Aliette Opheim
Detective Agathe Albans Крис Конрад
Крис Конрад Chris Conrad
Dennis McClaren Терри О’Куинн
Терри О’Куинн Terry O'Quinn
Tom Tavner Дебра Уингер
Дебра Уингер Debra Winger
Пол Рэй Paul Rae
Гил Беллоуз
Гил Беллоуз Gil Bellows
Тони Фицпатрик Tony Fitzpatrick
Ed Kross
Джулиан Ричингс
Джулиан Ричингс Julian Richings
Джихад Абду
Джихад Абду Jihad Abdou
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