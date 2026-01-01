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Актёры 2 сезона сериала «Патриот» (2018)
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Актеры сериала «Патриот»
Вся информация о сериале
Майкл Дорман
Michael Dorman
John Tavner
Кертвуд Смит
Kurtwood Smith
Leslie Claret
Майкл Чернус
Michael Chernus
Edward Tavner
Кэтлин Манро
Kathleen Munroe
Alice Tavner
Алиетт Офейм
Aliette Opheim
Detective Agathe Albans
Крис Конрад
Chris Conrad
Dennis McClaren
Терри О’Куинн
Terry O'Quinn
Tom Tavner
Дебра Уингер
Debra Winger
Пол Рэй
Paul Rae
Гил Беллоуз
Gil Bellows
Тони Фицпатрик
Tony Fitzpatrick
Ed Kross
Джулиан Ричингс
Julian Richings
Джихад Абду
Jihad Abdou
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