В 1 сезоне 6 серии сериала «Патриот» расследование Агаты против Тэвнера продвигается вперёд довольно быстро. Джон идёт на риск ради выполнения нового задания отца, чем вызывает ещё большую ненависть Лесли.
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