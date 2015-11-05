В 1 сезоне 5 серии сериала «Патриот» поиски доказательств практически разоблачает двойную жизнь Джона в глазах следователя Олбанс. Том приезжает в Люксембург, чтобы помочь сыну и при этом дать своему сотруднику новое задание.
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