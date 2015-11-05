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Киноафиша Сериалы Патриот Сезоны Сезон 1 Серия 4

Патриот 2015 - 2018 4 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Патриот»
Милуоки, Америка
Сезон 1 / Серия 1 5 ноября 2015
C-19
Сезон 1 / Серия 2 24 февраля 2017
Человек МакМиллан
Сезон 1 / Серия 3 24 февраля 2017
Список дел Джона на 18-е мая 2012 года
Сезон 1 / Серия 4 24 февраля 2017
Грустный мужчина в костюме
Сезон 1 / Серия 5 24 февраля 2017
Структурная гидродинамика
Сезон 1 / Серия 6 24 февраля 2017
Алло, можно Чарли?
Сезон 1 / Серия 7 24 февраля 2017
Дело против Джона Лэйкмана
Сезон 1 / Серия 8 24 февраля 2017
Дик Чейни
Сезон 1 / Серия 9 24 февраля 2017
До смерти крутой Рик
Сезон 1 / Серия 10 24 февраля 2017
О чем cерия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Патриот» Лесли пытается загрузить Джона невыполнимыми заданиями, когда его реальная работа оказывается на грани срыва. В город также приезжает давний друг агента, который ещё больше усложняет его жизнь.

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