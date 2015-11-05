В 1 сезоне 4 серии сериала «Патриот» Лесли пытается загрузить Джона невыполнимыми заданиями, когда его реальная работа оказывается на грани срыва. В город также приезжает давний друг агента, который ещё больше усложняет его жизнь.
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