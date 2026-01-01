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Киноафиша Сериалы Патриот Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Патриот» (2015)

Актеры сериала «Патриот» Вся информация о сериале
Майкл Дорман
Майкл Дорман Michael Dorman
John Tavner Кертвуд Смит
Кертвуд Смит Kurtwood Smith
Leslie Claret Майкл Чернус
Майкл Чернус Michael Chernus
Edward Tavner Кэтлин Манро
Кэтлин Манро Kathleen Munroe
Alice Tavner Алиетт Офейм
Алиетт Офейм Aliette Opheim
Detective Agathe Albans Терри О’Куинн
Терри О’Куинн Terry O'Quinn
Tom Tavner Крис Конрад
Крис Конрад Chris Conrad
Dennis McClaren Гил Беллоуз
Гил Беллоуз Gil Bellows
Марк Бун Джуниор
Марк Бун Джуниор Mark Boone Junior
Тони Фицпатрик Tony Fitzpatrick
Джулиан Ричингс
Джулиан Ричингс Julian Richings
Хана Мэй Ли
Хана Мэй Ли Hana Mae Lee
Ланетт Уэр
Ланетт Уэр Lanette Ware
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