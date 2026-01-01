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Актёры 4 сезона сериала «Патриот» (2025)
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Актеры сериала «Патриот»
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Тимур Абитов
Timur Abitov
Алексей Базанов
Aleksey Bazanov
Alexey Batanin
Георгий Бергал
Georgiy Bergal
Владимир Афанасьев
Nigativ
Евгения Капралова
Evgeniya Kapralova
Григорий Дудник
Grigoriy Dudnik
Манана Гогитидзе
Manana Gogitidze
Юрий Горин
Yuriy Gorin
Alexey Gladkov
Михаил Коновалов
Mikhail Konovalov
Vyacheslav Gulivitsky
Юлианна Михневич
Julianna Mihnevich
Артём Ешкин
Artyom Eshkin
Ирина Гришина
Irina Grishina
Ксения Каталымова
Kseniya Katalymova
Lyubov Byzeva
Валентина Лукащук
Valentina Lukashchuk
Александр Кухаренко
Aleksandr Kukharenko
Svetlana Kolesova
Галина Петрова
Galina Petrova
Nikita Pirozhkov
Елисей Гусев
Elisey Gusev
Алена Савастова
Alyona Savastova
Антон Риваль
Anton Rival
Владимир Сычев
Vladimir Sychyov
Александр Назаров
Aleksandr Nazarov
Prokhor Shalyapin
Герман Модягин
German Modyagin
Мисаилов, Павел Александрович
Pavel Misailov
Анастасия Талызина
Anastasiya Talyzina
Артем Семакин
Artyom Semakin
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