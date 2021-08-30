Во 2 сезоне 6 серии сериала «Патриот» главный герой объединяется с Журавлем и отправляется на поиски бабушки Кати, которая неожиданно пропала. Тем временем Люба решает предложить Валере другую работу, однако из этой затеи в итоге ничего не выходит.
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