Во 2 сезоне 2 серии сериала «Патриот», пока Виктор Александрович находится в больнице, магазин будет работать в штатном режиме. Айза становится охранником «Мечты». Катя тем временем пытается помириться с мужем, но Саша настроен на развод.
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