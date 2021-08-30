Во 2 сезоне 12 серии сериала «Патриот» во время кулинарного урока Айза портит унитаз. Тем временем Макс случайно оказывается в канализационном люке. В попытке выбраться на волю он перекрывает водоснабжение всему району...
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