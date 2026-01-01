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Киноафиша Сериалы Патриот Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Патриот» (2021)

Актеры сериала «Патриот» Вся информация о сериале
Айсулу Азимбаева
Айсулу Азимбаева Aisulu Azimbayeva
Владимир Афанасьев
Владимир Афанасьев Nigativ
Алексей Базанов
Алексей Базанов Aleksey Bazanov
Георгий Бергал Georgiy Bergal
Манана Гогитидзе
Манана Гогитидзе Manana Gogitidze
Григорий Дудник
Григорий Дудник Grigoriy Dudnik
Евгения Капралова
Евгения Капралова Evgeniya Kapralova
Юлианна Михневич
Юлианна Михневич Julianna Mihnevich
Артём Ешкин
Артём Ешкин Artyom Eshkin
Дмитрий Буренков Dmitriy Burenkov
Валентина Лукащук
Валентина Лукащук Valentina Lukashchuk
Галина Петрова
Галина Петрова Galina Petrova
Алена Савастова
Алена Савастова Alyona Savastova
Антон Риваль
Антон Риваль Anton Rival
Анастасия Талызина
Анастасия Талызина Anastasiya Talyzina
Виктор Конухин
Виктор Конухин Viktor Konukhin
Владимир Сычев
Владимир Сычев Vladimir Sychyov
Антон Жижин
Антон Жижин Anton Zhizhin
Александр Шулико
Александр Шулико Aleksandr Shuliko
Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев Dmitriy Zhuravlyov
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