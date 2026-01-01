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Актёры 1 сезона сериала «Патриот» (2020)
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Актеры сериала «Патриот»
Вся информация о сериале
Алексей Базанов
Aleksey Bazanov
Владимир Афанасьев
Nigativ
Антон Жижин
Anton Zhizhin
Саша Алексеев
Aleksandr Alekseev
Георгий Бергал
Georgiy Bergal
Анастасия Талызина
Anastasiya Talyzina
Василий Березин
Vasiliy Berezin
Григорий Дудник
Grigoriy Dudnik
Евгения Капралова
Evgeniya Kapralova
Юлианна Михневич
Julianna Mihnevich
Галина Петрова
Galina Petrova
Валентина Лукащук
Valentina Lukashchuk
Алена Савастова
Alyona Savastova
Вильма Кутавичюте
Vilma Kutaviciute
Екатерина Гудина
Ekaterina Gudina
Владимир Сычев
Vladimir Sychyov
Олег Евтеев
Oleg Evteev
Никита Тарасов
Nikita Tarasov
Дмитрий Журавлев
Dmitriy Zhuravlyov
Настасья Самбурская
Nastasya Samburskaya
Михаил Шкамаридин
Mikhail Shkamaridin
Хозяйки помешались на «умных» корейских тряпках из Fix Price — 7 мест, где они работают в разы лучше обычных
В августе скупаю губки в Fix Price пачками, но посуду ими не мою: нашла 7 применений для дома и дачи
Собираю в лесу сосновые иголки и везу домой: вредители бегут врассыпную и еще 3 лайфхака опытного дачника с лета до весны
«Одиссея», конечно, крута, но историки бы поспорили: зато эти 3 фильма хвалят за достоверность – у всех 7.7+ на IMDb
Пересматривала «Семнадцать мгновений» раз 5 — и только на 6-й заметила странную нашивку на форме Мюллера: ее там быть не должно
Сразу после «Человека-паука» побегу в кино на эту новинку — «самый приятный сюрприз этого лета»: рейтинг со старта 7+
Эти 5 фэнтези-сериалов стали бы великими, как «Игра престолов», но их закрыли на полуслове: продолжения нет, а посмотреть все равно стоит
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