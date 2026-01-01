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Киноафиша Сериалы Патриот Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Патриот» (2020)

Актеры сериала «Патриот» Вся информация о сериале
Алексей Базанов
Алексей Базанов Aleksey Bazanov
Владимир Афанасьев
Владимир Афанасьев Nigativ
Антон Жижин
Антон Жижин Anton Zhizhin
Саша Алексеев
Саша Алексеев Aleksandr Alekseev
Георгий Бергал Georgiy Bergal
Анастасия Талызина
Анастасия Талызина Anastasiya Talyzina
Василий Березин Vasiliy Berezin
Григорий Дудник
Григорий Дудник Grigoriy Dudnik
Евгения Капралова
Евгения Капралова Evgeniya Kapralova
Юлианна Михневич
Юлианна Михневич Julianna Mihnevich
Галина Петрова
Галина Петрова Galina Petrova
Валентина Лукащук
Валентина Лукащук Valentina Lukashchuk
Алена Савастова
Алена Савастова Alyona Savastova
Вильма Кутавичюте
Вильма Кутавичюте Vilma Kutaviciute
Екатерина Гудина Ekaterina Gudina
Владимир Сычев
Владимир Сычев Vladimir Sychyov
Олег Евтеев
Олег Евтеев Oleg Evteev
Никита Тарасов
Никита Тарасов Nikita Tarasov
Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев Dmitriy Zhuravlyov
Настасья Самбурская
Настасья Самбурская Nastasya Samburskaya
Михаил Шкамаридин
Михаил Шкамаридин Mikhail Shkamaridin
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