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Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
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Актёры 1 сезона сериала «Патрик Мелроуз» (2018)
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Актеры сериала «Патрик Мелроуз»
Вся информация о сериале
Бенедикт Камбербэтч
Benedict Cumberbatch
Patrick Melrose
Дженнифер Джейсон Ли
Jennifer Jason Leigh
Eleanor Melrose
Хьюго Уивинг
Hugo Weaving
David Melrose
Джеймс Флит
James Fleet
Блайт Даннер
Blythe Danner
Элизабет Беррингтон
Elizabeth Berrington
Гари Бидл
Gary Beadle
Харриет Уолтер
Harriet Walter
Princess Margaret
Холлидей Грейнджер
Holliday Grainger
Селия Имри
Celia Imrie
Морфидд Кларк
Morfydd Clark
Прасанна Пуванараджа
Prasanna Puwanarajah
Анна Маделей
Anna Madeley
Джонджо О’Нил
Jonjo O’Neill
Ипполит Жирардо
Hippolyte Girardot
Джессика Рэйн
Jessica Raine
Пип Торренс
Pip Torrens
Айлин Уолш
Eileen Walsh
Индира Варма
Indira Varma
Джон Стэндинг
John Standing
Ирен Жакоб
Irène Jacob
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