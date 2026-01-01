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Киноафиша Сериалы Патрик Мелроуз Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Патрик Мелроуз» (2018)

Актеры сериала «Патрик Мелроуз» Вся информация о сериале
Бенедикт Камбербэтч
Бенедикт Камбербэтч Benedict Cumberbatch
Patrick Melrose Дженнифер Джейсон Ли
Дженнифер Джейсон Ли Jennifer Jason Leigh
Eleanor Melrose Хьюго Уивинг
Хьюго Уивинг Hugo Weaving
David Melrose
Джеймс Флит James Fleet
Блайт Даннер
Блайт Даннер Blythe Danner
Элизабет Беррингтон
Элизабет Беррингтон Elizabeth Berrington
Гари Бидл
Гари Бидл Gary Beadle
Харриет Уолтер
Харриет Уолтер Harriet Walter
Princess Margaret Холлидей Грейнджер
Холлидей Грейнджер Holliday Grainger
Селия Имри
Селия Имри Celia Imrie
Морфидд Кларк
Морфидд Кларк Morfydd Clark
Прасанна Пуванараджа Prasanna Puwanarajah
Анна Маделей
Анна Маделей Anna Madeley
Джонджо О’Нил Jonjo O’Neill
Ипполит Жирардо
Ипполит Жирардо Hippolyte Girardot
Джессика Рэйн
Джессика Рэйн Jessica Raine
Пип Торренс
Пип Торренс Pip Torrens
Айлин Уолш
Айлин Уолш Eileen Walsh
Индира Варма
Индира Варма Indira Varma
Джон Стэндинг
Джон Стэндинг John Standing
Ирен Жакоб
Ирен Жакоб Irène Jacob
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