Чуть от «Великолепного века», чуть от «Рыцаря Семи королевств»: нашла атмосферный исторический сериал с рейтингом 7,5

В «Девчатах» об этом ни разу не говорили: вот кем работала карьеристка «мама Вера»

Не только в России: рассказываю про три итальянских сериала: иронический, детективный, мелодраматический — они вас покорят

«Танцуют все!» и не только: эти 10 реплик из кинохитов СССР цитируют чаще всего — найдете в топе свою любимую фразу?

«Плагиат имел место быть»: худший момент финала «Первого отдела 5» «слизали» с западной комедии нулевых — зрители глазам не верят

«Поймет даже карапуз»: забытый советский детектив оказался круче хваленого западного «Шерлока» – всего 3 серии на 200 минут

Сон Джин-У в бандитском Петербурге! ИИ нашел «российский ответ» хитовому «Поднятию уровня»: «52 серии за два дня. Взахлеб»

«Худший проект от Marvel» — так говорят вовсе не о «Женщине-Халке»: у этого фильма буквально нет ни одного фаната

Ковры на стенах мелькают в каждом втором советском кино: но вешали их не просто для красоты — сразу говорило о многом

Политика, война, враги с Запада: это не «17 мгновений весны», а последний сериал Татьяны Лиозновой — и власти отправили его «на полку»