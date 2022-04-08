Меню
Пассажиры 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Пассажиры
Киноафиша Сериалы Пассажиры Сезоны Сезон 2

Пассажиры 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 8 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 2 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Пассажиры»

Во 2 сезоне сериала «Пассажиры» место водителя желтого «Мерседеса» занимает Кирилл. Он должен продолжать дело Андрея и отвозить на тот свет заблудившиеся между реальностями души умерших. Вот только сам парень не рад таким обязанностям. При жизни он погубил немало душ, продавая людям наркотики, и после смерти его человеколюбие не возросло. Сверхъестественные силы не отпустят Кирилла, пока он не научится сочувствовать другим. А поможет ему в этом красавица Мэри, душа которой также связана с мистическим такси.

6.8 IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Пассажиры» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
8 апреля 2022
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
15 апреля 2022
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
22 апреля 2022
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
29 апреля 2022
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
6 мая 2022
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
13 мая 2022
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
20 мая 2022
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
27 мая 2022
График выхода всех сериалов
