Во 2 сезоне сериала «Пассажиры» место водителя желтого «Мерседеса» занимает Кирилл. Он должен продолжать дело Андрея и отвозить на тот свет заблудившиеся между реальностями души умерших. Вот только сам парень не рад таким обязанностям. При жизни он погубил немало душ, продавая людям наркотики, и после смерти его человеколюбие не возросло. Сверхъестественные силы не отпустят Кирилла, пока он не научится сочувствовать другим. А поможет ему в этом красавица Мэри, душа которой также связана с мистическим такси.