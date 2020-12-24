Меню
Пассажиры 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Пассажиры
Киноафиша Сериалы Пассажиры Сезоны Сезон 1

Пассажиры 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 декабря 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 2 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Пассажиры»

В 1 сезоне сериала «Пассажиры» действие разворачивается в современной Москве. В центре сюжета обычный столичный таксист, который представляется Андреем. Каждый день мужчина выезжает на российские дороги на своей роскошной иномарке. Он открыт каждому, кто нуждается в водителе. Однако есть одно «но». Как правило, клиентами главного героя становятся только те, кто не успел совершить что-то значимое в своей жизни. Андрей не тронется в путь, пока человек, оказавшийся в его салоне, не поймет, что же он должен сделать.

6.8 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Пассажиры» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
24 декабря 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
24 декабря 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
30 декабря 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
9 января 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
16 января 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
23 января 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
30 января 2021
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
6 февраля 2021
