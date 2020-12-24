В 1 сезоне сериала «Пассажиры» действие разворачивается в современной Москве. В центре сюжета обычный столичный таксист, который представляется Андреем. Каждый день мужчина выезжает на российские дороги на своей роскошной иномарке. Он открыт каждому, кто нуждается в водителе. Однако есть одно «но». Как правило, клиентами главного героя становятся только те, кто не успел совершить что-то значимое в своей жизни. Андрей не тронется в путь, пока человек, оказавшийся в его салоне, не поймет, что же он должен сделать.