Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Паранормальные явления Сезоны Сезон 1 Серия 6

Паранормальные явления 2020 6 серия 1 сезон

мало голосов Оцените
0 голосов
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 5 ноября 2020
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 5 ноября 2020
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 5 ноября 2020
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 5 ноября 2020
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 5 ноября 2020
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 5 ноября 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Паранормальные явления» главный герой использует свои интеллектуальные способности, чтобы разгадать шифр и узнать, что же на самом деле произошло с Шираз. В итоге ему приходится вернуться туда, где все началось.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Молох
Молох 3 комментария
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье 2 комментария
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины 8 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Related video
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Приложение киноафиши