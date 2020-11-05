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Киноафиша Сериалы Паранормальные явления Сезоны Сезон 1 Серия 1

Паранормальные явления 2020 1 серия 1 сезон

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 5 ноября 2020
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 5 ноября 2020
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 5 ноября 2020
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 5 ноября 2020
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 5 ноября 2020
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 5 ноября 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Паранормальные явления» практикующий, но бесконечно одинокий гематолог Рефаат узнает, что его бывшая любовь Мэгги вернулась из Шотландии. Он решает пригласить ее на свой день рождения, тайно надеясь снова сблизиться.

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