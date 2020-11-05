В 1 сезоне 1 серии сериала «Паранормальные явления» практикующий, но бесконечно одинокий гематолог Рефаат узнает, что его бывшая любовь Мэгги вернулась из Шотландии. Он решает пригласить ее на свой день рождения, тайно надеясь снова сблизиться.