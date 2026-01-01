Рефаат Исмаил Я никогда не перестану любить тебя, Мэгги. Пока звёзды не упадут с небес, пока мир не закончится. Пока планеты не столкнутся и солнца не угаснут. Пока луна не погаснет, и все моря и реки не пересохнут. Пока я не стану старым и моя память не исчезнет. Пока мой язык не перестанет произносить твоё имя. Пока моё сердце не остановится в последний раз, вот тогда я может быть и перестану, может быть, и перестану любить тебя.