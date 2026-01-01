Рефаат ИсмаилНеправильно забирать у ветра его силу двигать занавески и вменять это какому-то мифическому монстру.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Рефаат ИсмаилЯ никогда не перестану любить тебя, Мэгги. Пока звёзды не упадут с небес, пока мир не закончится. Пока планеты не столкнутся и солнца не угаснут. Пока луна не погаснет, и все моря и реки не пересохнут. Пока я не стану старым и моя память не исчезнет. Пока мой язык не перестанет произносить твоё имя. Пока моё сердце не остановится в последний раз, вот тогда я может быть и перестану, может быть, и перестану любить тебя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Рефаат ИсмаилЕсли твой разум играет с тобой в игры, играй в это.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Refaat IsmailНе знаю, что хуже: разбить ей сердце здесь и сейчас или позволить ей провести остаток жизни с таким, как я?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Refaat IsmailПятнадцать лет назад я купил кольцо, потому что хотел сделать предложение. А потом кто-то пришёл и женился на ней вместо меня. Так что я сдался. Не думаю, что смогу снова сдаться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Ахмед Амин
Ahmed Amin
Помните квартиру подруги Алисы из «Гостьи из будущего»? Жители СССР в глаза не видели таких хором – так кто же она такая
Почти 20 лет этот фильм считали худшим из всех рождественских комедий: и только сейчас он обрел популярность
«Взрослые рыдали всем залом»: «Чебурашка 2» уже собрал 4 млрд рублей в прокате, но что такого показали в фильме? Вот честные отзывы
«Белла Рэмси, что с лицом?»: первая замена актера в 3-м сезоне «Одни из нас» подтверждена
«Ландыши» вернулись — и зрители не смогли досмотреть 1-ю серию: «Понятно, почему на премьере выдавали платочки»
Вместо неонового «Киберслава» зрителям «скормили» славянскую «Санта-Барбару»: посмотрели новые серии, нашли главные минусы
Если пару кирпичей рядом положить, можно Муссолини получить: «Чиполлино» появился благодаря диктатору (но на родине запретили по другой причине)
Не пришей Юлию хвост: кто из героев получил на орехи от зрителей - главное разочарование «Трех богатырей и света клином»
«Самый бездарный, 100%»: у этой кошмарной сказки рейтинг 1,1 — Бурунов открещивается, а Воробьев, наоборот, гордится
Кто чаще всего снимался у Рязанова: миллионы ответят — Гафт, и будут неправы
Пиво, водка и коньяк, в бане вышел кавардак: во сколько Лукашину обошлась пьянка в «Сандунах» - потерял счет деньгам
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше