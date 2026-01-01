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Киноафиша Сериалы Сердца Пандоры Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Сердца Пандоры» (2009)

Актеры сериала «Сердца Пандоры» Вся информация о сериале
Даисукэ Оно
Даисукэ Оно Daisuke Ono
Дзюнко Минагава
Дзюнко Минагава Junko Minagawa
Дзюн Фукуяма
Дзюн Фукуяма Jun Fukuyama
Юкари Тамура
Юкари Тамура Yukari Tamura
Кана Ханадзава
Кана Ханадзава Kana Hanazawa
Кацуюки Конъиси
Кацуюки Конъиси Katsuyuki Konishi
Косукэ Ториуми
Косукэ Ториуми Kosuke Toriumi
Адзума Сакамото Azuma Sakamoto
Хидэюки Умэдзу
Хидэюки Умэдзу Hideyuki Umezu
Акира Исида
Акира Исида Akira Ishida
Каори Фукухара
Каори Фукухара Kaori Fukuhara
Рё Хирохаси
Рё Хирохаси Ryô Hirohashi
Юя Утида
Юя Утида Yuya Uchida
Hirofumi Nojima
Ая Хисакава Aya Hisakawa
Мегуми Тоегути
Мегуми Тоегути Megumi Toyoguchi
Такаюки Кондо Takayuki Kondo
Дзюнъити Сувабэ
Дзюнъити Сувабэ Jun'ichi Suwabe
Тору Окава Tôru Ohkawa
Акэно Ватанабэ Akeno Watanabe
Хироси Сирокума Hiroshi Shirokuma
Каппэй Ямагути
Каппэй Ямагути Kappei Yamaguchi
Саори Гото Saori Gotō
Kumiko Higa
Рётаро Окиаю Ryotaro Okiayu
Бандзё Гинга Banjô Ginga
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