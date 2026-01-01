Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Скиталец 2»
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Сердца Пандоры
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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Сердца Пандоры» (2009)
О сериале
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Кадры
Актеры и роли
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Актеры сериала «Сердца Пандоры»
Вся информация о сериале
Даисукэ Оно
Daisuke Ono
Дзюнко Минагава
Junko Minagawa
Дзюн Фукуяма
Jun Fukuyama
Юкари Тамура
Yukari Tamura
Кана Ханадзава
Kana Hanazawa
Кацуюки Конъиси
Katsuyuki Konishi
Косукэ Ториуми
Kosuke Toriumi
Адзума Сакамото
Azuma Sakamoto
Хидэюки Умэдзу
Hideyuki Umezu
Акира Исида
Akira Ishida
Каори Фукухара
Kaori Fukuhara
Рё Хирохаси
Ryô Hirohashi
Юя Утида
Yuya Uchida
Hirofumi Nojima
Ая Хисакава
Aya Hisakawa
Мегуми Тоегути
Megumi Toyoguchi
Такаюки Кондо
Takayuki Kondo
Дзюнъити Сувабэ
Jun'ichi Suwabe
Тору Окава
Tôru Ohkawa
Акэно Ватанабэ
Akeno Watanabe
Хироси Сирокума
Hiroshi Shirokuma
Каппэй Ямагути
Kappei Yamaguchi
Саори Гото
Saori Gotō
Kumiko Higa
Рётаро Окиаю
Ryotaro Okiayu
Бандзё Гинга
Banjô Ginga
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