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Киноафиша Сериалы Тихоокеанский рубеж: тёмная зона Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Тихоокеанский рубеж: тёмная зона» (2021)

Актеры сериала «Тихоокеанский рубеж: тёмная зона» Вся информация о сериале
Гидеон Адлон
Гидеон Адлон Gideon Adlon
Кэлам Уорси
Кэлам Уорси Calum Worthy
Эрика Линдбек Erica Lindbeck
Александра МакДональд Alexandra MacDonald
Виктория Грэйс Victoria Grace
Джейсон Спайсэк Jason Spisak
Энди МакФи Andy McPhee
Камрин Джонс Camryn Jones
Леонардо Нам Leonardo Nam
Нолан Норт
Нолан Норт Nolan North
Коул Кериазакос Cole Keriazakos
Винсент Пьяцца
Винсент Пьяцца Vincent Piazza
Мартин Клебба
Мартин Клебба Martin Klebba
Бен Дискин
Бен Дискин Ben Diskin
Рон Юань
Рон Юань Ron Yuan
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