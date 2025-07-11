Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Озарк Статьи

Статьи о сериале «Озарк»

Статьи о сериале «Озарк» Вся информация о сериале
Подвинься, «Игра престолов»: топ-5 классных сериалов, которые не заслужили настолько плохой финал
Подвинься, «Игра престолов»: топ-5 классных сериалов, которые не заслужили настолько плохой финал Пока мы продолжаем припоминать «Игре престолов» тот самый восьмой сезон, на современном телевидении найдется еще немало таких же сильно пострадавших шоу.
5 комментариев
11 июля 2025 11:21
И рыбку съесть, и за наркотики не сесть: криминальную новинку Netflix окрестили наследником «Озарка» — 8 000 000+ просмотров за неделю
И рыбку съесть, и за наркотики не сесть: криминальную новинку Netflix окрестили наследником «Озарка» — 8 000 000+ просмотров за неделю Точно не идеальный, но точно заслуживающий внимания сериал.
Написать
27 июня 2025 10:52
Кадр из сериала «Озарк» и «Во все тяжкие»
«Озарк» почти во всем круче, чем «Во все тяжкие»: пересмотрел каждый сериал дважды и теперь абсолютно уверен — 5 причин История семейки Бердов заслуживает куда большего внимания.
8 комментариев
20 июня 2025 18:07
Рут Лэнгмор
Без Рут и Марти, но с холодной местью: выяснилось, будет ли у «Озарка» спин-офф Картель останется на месте.
Написать
11 марта 2025 08:27
Марти Берд
В истории Марти больше правды, чем лжи: основан ли «Озарк» Netlfix на реальной истории По сюжету главный герой отмывал деньги картеля вместе с женой и детьми.
Написать
10 марта 2025 19:05
Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени
Раздвоение личности, навязчивые идеи и мания контроля: 4 турецких сериала о героях с внутренними демонами
Этот фантастический сериал удивляет даже поклонников «Доктора Кто»: на IMDb рейтинг 8,2
Скандалы, суды, гибель актера: за 50 лет до «Августа» в СССР уже сняли экранизацию «В августе 44-го», но ее прокат запретили «наверху»
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
«Вымысла в нем немало»: историк разложил по полочкам «9 роту» Бондарчука — главный ляп связан вовсе не с войной
«Увидимся в Аду, на той стороне»: вернуть Ривза в «Джона Уика 5» можно лишь одним способом — но боевик превратится в мистику
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
Один из лучших фильмов Marvel должен был стать хоррором: режиссер придумал гениальный концепт — но боссы MCU зарубили идею
«Это что, экранизация Battlefield?»: немцы сняли фильм о ВОВ, и его подняли на смех даже в Европе (описание сюжета — уже огромный ляп)
На «Одних из нас» с «Ходячими» свет клином не сошелся: про эти 5 зомби-сериалов в России слышали единицы (и да, №1 — это ромком)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше