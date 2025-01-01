Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
По ту сторону изгороди
Цитаты
Цитаты из сериала По ту сторону изгороди
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Greg
[Повторяемая фраза] Ну и как всегда...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Greg
Смотри, здесь полно черных черепах! Мы на черепах богаты!
Greg
[встревоженно] Знаешь, довольно странно находить корзину с черепахами в заброшенном доме, а?
Wirt
Ха-ха, да. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха...!
Wirt
Грег, не в том смысле, что забавно.
Greg
Эй?
[осознавая]
Greg
О.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wirt
Теперь надо найти место, чтобы переждать дождь.
Greg
[об abandoned доме] Лишь бы это не было тем старым, разваленным...
Wirt
[перебивая Грега] Ш-ш-ш!
[увидев дом, о котором говорил Грег]
Wirt
Отлично! Пошли, Грег!
Greg
[Уирт начинает бегать к дому] Ахх, Уирт...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Колин Дин
Collin Dean
Элайджа Вуд
Elijah Wood
Замену Найтли в новых «Пиратах Карибского моря» уже нашли: имя этой блондинки знает весь мир
Когда дед Слава снова выйдет на охоту? Кто родит и какие новые герои появятся? Все о дате выхода и событиях 3 сезона «Вампиров средней полосы»
Представьте, вы стоматолог: пациент открыл пасть, а там зубы, которые рвут сталь — так из чего сделаны челюсти Чужого?
32 млн зрителей за год: сейчас этот фильм из СССР оценивают на 8.5 — а 60 лет назад его хотели уничтожить, все из-за сцены с воронами
А Боромир сыграл бы лучше: во «Властелине колец» Шону Бину предназначалась другая роль — мог появляться в кадре все 3 фильма
Думали, Джон Уик умер? Так просто не отпустят: правда, теперь это уже не боевик и не триллер — создатели пошли совсем в другую сторону
«Усы и шпага — все при нем!»: только знатоки кино СССР вспомнят 5 фильмов по усатым героям (тест)
Об этой адаптации Стивена Кинга вы вряд ли слышали — а она внезапно стала одним из главных хитов стриминга
Драконы кончились, магия — нет: 7 фэнтези-хитов не уступают в эпичности «Игре престолов» — начните с №1 и 5, их рейтинги зашкаливают
«Я требую продолжения банкета!»: тест-предсказание от кинохитов СССР — выберите цитату и узнайте, чего вам не хватает
Новый детектив с Кирой Найтли получил первые оценки — автор оригинального романа хвалит только эти две детали
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667