Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы По ту сторону изгороди Цитаты

Цитаты из сериала По ту сторону изгороди

Greg [Повторяемая фраза] Ну и как всегда...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Greg Смотри, здесь полно черных черепах! Мы на черепах богаты!
Greg [встревоженно] Знаешь, довольно странно находить корзину с черепахами в заброшенном доме, а?
Wirt Ха-ха, да. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха...!
Wirt Грег, не в том смысле, что забавно.
Greg Эй?
[осознавая]
Greg О.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wirt Теперь надо найти место, чтобы переждать дождь.
Greg [об abandoned доме] Лишь бы это не было тем старым, разваленным...
Wirt [перебивая Грега] Ш-ш-ш!
[увидев дом, о котором говорил Грег]
Wirt Отлично! Пошли, Грег!
Greg [Уирт начинает бегать к дому] Ахх, Уирт...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Замену Найтли в новых «Пиратах Карибского моря» уже нашли: имя этой блондинки знает весь мир
Когда дед Слава снова выйдет на охоту? Кто родит и какие новые герои появятся? Все о дате выхода и событиях 3 сезона «Вампиров средней полосы»
Представьте, вы стоматолог: пациент открыл пасть, а там зубы, которые рвут сталь — так из чего сделаны челюсти Чужого?
32 млн зрителей за год: сейчас этот фильм из СССР оценивают на 8.5 — а 60 лет назад его хотели уничтожить, все из-за сцены с воронами
А Боромир сыграл бы лучше: во «Властелине колец» Шону Бину предназначалась другая роль — мог появляться в кадре все 3 фильма
Думали, Джон Уик умер? Так просто не отпустят: правда, теперь это уже не боевик и не триллер — создатели пошли совсем в другую сторону
«Усы и шпага — все при нем!»: только знатоки кино СССР вспомнят 5 фильмов по усатым героям (тест)
Об этой адаптации Стивена Кинга вы вряд ли слышали — а она внезапно стала одним из главных хитов стриминга
Драконы кончились, магия — нет: 7 фэнтези-хитов не уступают в эпичности «Игре престолов» — начните с №1 и 5, их рейтинги зашкаливают
«Я требую продолжения банкета!»: тест-предсказание от кинохитов СССР — выберите цитату и узнайте, чего вам не хватает
Новый детектив с Кирой Найтли получил первые оценки — автор оригинального романа хвалит только эти две детали
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше