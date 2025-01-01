Кэмерон рассказал, чего ждать от фильма «Аватар: Огонь и пепел»: третья часть будет самой мрачной

Всего 400 км от Москвы и попадаешь в 2004 год: где снимали сериал «Камбэк»

С первой минуты - как током шибанет: 4 новых фильма 2025 года, после которых тяжело вернуться в реальность

Со звездой «Гарри Поттера» и обладательницей «Оскара»: режиссер из России снял хоррор в Голливуде — осталось дождаться 2026-й

«Не могу я»: из-за Крамарова в этой сцене «Джентльменов удачи» Видову пришлось сниматься с каменным лицом

«Держит в напряжении до финала»: ИИ назвал 5 sci-fi фильмов, незаслуженно оставшихся в тени «Интерстеллара» — у №4 даже есть «Оскар»

Матерился 24/7, но оплатил с лихвой: актриса из «Бедной Саши» раскрыла, каково было работать с Кеосаяном в 12 лет

10 лучших аниме за все лето на IMDb: 1-е место занял триллер с оценкой 8.8 – оставил позади «Дандадан», а «Гачиакуту» даже не пустил в топ

«Костер тщеславия Тарантино»: Стивен Кинг презирает один из лучших фильмов коллеги-гения — с ним не согласен почти весь мир

Сколько серий в сериале «Бар "Один звонок"»: иностранцы оценили на 6,7, в России попал в топ-250