Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Хост-клуб Оранской школы Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Хост-клуб Оранской школы» (2006)

Актеры сериала «Хост-клуб Оранской школы» Вся информация о сериале
Маая Сакамото
Маая Сакамото Maaya Sakamoto
Мамору Мияно
Мамору Мияно Mamoru Miyano
Masaya Matsukaze
Фумихико Татики
Фумихико Татики Fumihiko Tachiki
Кэнъити Судзумура Ken'ichi Suzumura
Yoshinori Fujita
Кикуко Иноуэ Kikuko Inoue
Ayaka Saito
Юко Санпэй Yûko Sanpei
Daisuke Kirii
Аяхи Такагаки Ayahi Takagaki
Чо Chō
Нацуко Куватани Natsuko Kuwatani
Такэхито Коясу
Такэхито Коясу Takehito Koyasu
Мицуки Саига Mitsuki Saiga
Косукэ Ториуми
Косукэ Ториуми Kosuke Toriumi
Михо Ямада Miho Yamada
Дзюнко Такэути Junko Takeuchi
Мика Дои
Мика Дои Mika Doi
Кадзухико Иноуэ
Кадзухико Иноуэ Kazuhiko Inoue
Юки Кадзи
Юки Кадзи Yûki Kaji
Хатано Ватару Hatano Wataru
Юдзи Уэда Yûji Ueda
Дзюнко Такэути
Дзюнко Такэути Junko Takeuchi
Куруми Мамия Kurumi Mamiya
Nekozawa Kirimi
Даисукэ Намикава
Даисукэ Намикава Daisuke Namikawa
Маи Кадоваки Mai Kadowaki
Дайсукэ Гори Daisuke Gôri
«Попки» болгарских перцев отправляю в морозилку вместо помойки: готовлю пюре, приправу и даже икру – чудо-продукт почти что задаром
«Обои – это скучно и неинтересно»: от камня до дерева – 7 уникальных альтернатив, которые вскоре заменят их навсегда
Выпросил у друзей остатки обоев и отправил шторы на помойку: делаю роскошное жалюзи за 0 рублей — а выглядит на пару тысяч
«Паки, паки, тест и херувимы»: Зиночку в морковном платье узнают 100/100 людей, но единицы угадают советский фильм по наряду мужчины
«Ты мне тут свой тест не умничай»: только фанаты «Пса» продолжат 6 цитат Гнездилова верно — на №4 сыплются все
5 новых триллеров, которые уже можно посмотреть онлайн: №3 включите хотя бы ради Аль Пачино
Пореченков теперь Раст Коул: Kion снял российского «Настоящего детектива» — получилась «добротная чернуха»
У Netflix есть сериал с вайбом «Твин Пикса» и «Американской истории ужасов»: вышел 13 лет назад, но смотрится на одном дыхании
Советская цензура дважды «зарубила» «Место встречи»: Говорухин обижался 40 лет, но признал – так стало даже лучше
У «Йеллоустоуна» будет продолжение с МакКонахи: еще даже сценарий не написан, но первые детали известны 
Как Гимли попал на собрание «Братства кольца»? Гнома вообще не должно было быть в отряде — но Джексон не стал ничего объяснять
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше