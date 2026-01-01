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Хост-клуб Оранской школы
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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Хост-клуб Оранской школы» (2006)
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
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Цитаты
Актеры сериала «Хост-клуб Оранской школы»
Вся информация о сериале
Маая Сакамото
Maaya Sakamoto
Мамору Мияно
Mamoru Miyano
Masaya Matsukaze
Фумихико Татики
Fumihiko Tachiki
Кэнъити Судзумура
Ken'ichi Suzumura
Yoshinori Fujita
Кикуко Иноуэ
Kikuko Inoue
Ayaka Saito
Юко Санпэй
Yûko Sanpei
Daisuke Kirii
Аяхи Такагаки
Ayahi Takagaki
Чо
Chō
Нацуко Куватани
Natsuko Kuwatani
Такэхито Коясу
Takehito Koyasu
Мицуки Саига
Mitsuki Saiga
Косукэ Ториуми
Kosuke Toriumi
Михо Ямада
Miho Yamada
Дзюнко Такэути
Junko Takeuchi
Мика Дои
Mika Doi
Кадзухико Иноуэ
Kazuhiko Inoue
Юки Кадзи
Yûki Kaji
Хатано Ватару
Hatano Wataru
Юдзи Уэда
Yûji Ueda
Дзюнко Такэути
Junko Takeuchi
Куруми Мамия
Kurumi Mamiya
Nekozawa Kirimi
Даисукэ Намикава
Daisuke Namikawa
Маи Кадоваки
Mai Kadowaki
Дайсукэ Гори
Daisuke Gôri
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