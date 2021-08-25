В 1 сезоне 3 серии сериала «Открой глаза» главная героиня встречается с доктором Зофией, однако эта беседа не приносит ей ничего хорошего. За поддержкой Юлия обращается к своему другу Адаму, и в итоге они решают сделать кое-что крайне безбашенное.
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