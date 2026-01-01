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Открой глаза
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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Открой глаза» (2021)
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Актеры сериала «Открой глаза»
Вся информация о сериале
Мария Вавренюк
Maria Wawreniuk
Игнацы Лисс
Ignacy Liss
Михал Сикорски
Michal Sikorski
Войцех Долятовски
Wojciech Dolatowski
Зузанна Галевич
Zuzanna Galewicz
Марта Нерадкевич
Marta Nieradkiewicz
Клаудиа Кошиста
Klaudia Koscista
Сара Целлер-Езерская
Sara Celler-Jezierska
Поля Круль
Pola Król
Марцин Чарник
Marcin Czarnik
Магдалена Куморек
Magdalena Kumorek
Уршула Грабовска
Urszula Grabowska
Karol Bernacki
Томаш Сапрык
Tomasz Sapryk
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