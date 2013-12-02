В 1 сезоне 7 серии сериала «Оттепель» Хрусталеву предлагают признать свою вину. Инга просит свекра, партийного функционера, помочь сыну, но тот отказывается. У нее получается найти способ освободить бывшего мужа. Люся продолжает работу над картиной.
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