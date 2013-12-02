В 1 сезоне 4 серии сериала «Оттепель» члены худсовета относятся предвзято к молодому режиссеру. Егор пытается защитить перед ними свой проект. Несмотря на долгие прения, фильм все-таки решают снимать. Но пока нет подходящей актрисы для главной роли.
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