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Киноафиша Сериалы Оттепель Сезоны Сезон 1 Серия 4

Оттепель 1 сезон 4 серия смотреть онлайн

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 2 декабря 2013
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 2 декабря 2013
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 3 декабря 2013
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 3 декабря 2013
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 4 декабря 2013
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 4 декабря 2013
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 5 декабря 2013
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 5 декабря 2013
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 9 декабря 2013
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 9 декабря 2013
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 10 декабря 2013
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12 10 декабря 2013
О чем cерия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Оттепель» члены худсовета относятся предвзято к молодому режиссеру. Егор пытается защитить перед ними свой проект. Несмотря на долгие прения, фильм все-таки решают снимать. Но пока нет подходящей актрисы для главной роли.

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