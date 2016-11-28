В 1 сезоне 8 серии сериала «Отель Элеон» Михаил берет у одной гостьи фамильную драгоценность (онасомневается в надежности сейфа) и тут же ее теряет. А Юля покупает новый диван и относит на помойку старый, в котором находит деньги, спрятанные Дашей.
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