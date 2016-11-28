В 1 сезоне 7 серии сериала «Отель Элеон» от отчаяния Павел просит Юлю, чтобы она убедила Дашу начать с ним отношения. Кто-то сообщает о бомбе в отеле, и всех гостей эвакуируют; в этот же день приезжает важный инвестор, и его ударяет током…