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Отель Элеон 1 сезон 2 серия смотреть онлайн

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Все серии 1 сезона «Отель Элеон»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 28 ноября 2016
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 28 ноября 2016
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 29 ноября 2016
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 30 ноября 2016
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 1 декабря 2016
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 5 декабря 2016
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 6 декабря 2016
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 7 декабря 2016
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 8 декабря 2016
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 12 декабря 2016
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 13 декабря 2016
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12 14 декабря 2016
Эпизод 13
Сезон 1 / Серия 13 15 декабря 2016
Эпизод 14
Сезон 1 / Серия 14 19 декабря 2016
Эпизод 15
Сезон 1 / Серия 15 20 декабря 2016
Эпизод 16
Сезон 1 / Серия 16 21 декабря 2016
Эпизод 17
Сезон 1 / Серия 17 22 декабря 2016
Эпизод 18
Сезон 1 / Серия 18 27 декабря 2016
Эпизод 19
Сезон 1 / Серия 19 27 декабря 2016
Эпизод 20
Сезон 1 / Серия 20 28 декабря 2016
Эпизод 21
Сезон 1 / Серия 21 29 декабря 2016
О чем cерия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Отель Элеон» София продолжает наводить порядки в отеле, а Настя быстро вживается в новую для себя роль директора ресторана. Юля уговаривает менеджера по клинингу взять Дашу на работу и приглашает ее жить в свою квартиру. 

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