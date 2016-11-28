В 1 сезоне 11 серии сериала «Отель Элеон» в отель приезжает аферист, оставивший Дашу без денег, но ей никто не верит, что это он. София пытается искоренить кражи со стороны горничной, пока Борис делает все, чтобы Валентина пошла с ним на свидание.