Во 2 сезоне 10 серии сериала «Остров» чтобы поднять ребятам настроение, Костя организовывает свадьбу Марго и Леши. Пока Марго переживает, что Ольга будет выглядеть на свадьбе лучше невесты, Эльдар хочет устроить Леше настоящий мальчишник.
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