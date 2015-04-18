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Киноафиша Сериалы Темное дитя Сезоны Сезон 3 Серия 8

Темное дитя 2013 - 2017 8 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Темное дитя»
Важность комбинации
Сезон 3 / Серия 1 18 апреля 2015
Преходящие жертвы
Сезон 3 / Серия 2 25 апреля 2015
Строгость, запутанность, ценность
Сезон 3 / Серия 3 2 мая 2015
Новейшие элементы нашей защиты
Сезон 3 / Серия 4 9 мая 2015
Искалечены неудачами прошлого
Сезон 3 / Серия 5 16 мая 2015
Агония поля битвы
Сезон 3 / Серия 6 23 мая 2015
Средоточие страха и ненависти
Сезон 3 / Серия 7 30 мая 2015
Безжалостная по целям и коварная по методам
Сезон 3 / Серия 8 6 июня 2015
Призрак завтрашнего дня
Сезон 3 / Серия 9 13 июня 2015
История, описать которую ещё предсто­ит
Сезон 3 / Серия 10 20 июня 2015
О чем серия

В 3 сезоне 8 серии сериала «Темное дитя» самая безжалостная и коварная сестра Рэйчел торгуется за собственную свободу, расшифровывая легендарную книгу Дункана Моро. Сможет ли она убедить других клонов в том, что действительно изменилась?

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