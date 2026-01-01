Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Темное дитя Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Темное дитя» (2014)

Актеры сериала «Темное дитя» Вся информация о сериале
Татьяна Маслани
Татьяна Маслани Tatiana Maslany
Sarah Manning Татьяна Маслани
Татьяна Маслани Tatiana Maslany
Cosima Niehaus Татьяна Маслани
Татьяна Маслани Tatiana Maslany
Alison Hendrix Татьяна Маслани
Татьяна Маслани Tatiana Maslany
Helena Дилан Брюс
Дилан Брюс Dylan Bruce
Paul Dierden Джордан Джаварис
Джордан Джаварис Jordan Gavaris
Felix Dawkins Кевин Ханчард
Кевин Ханчард Kevin Hanchard
Эвелин Брошу
Эвелин Брошу Évelyne Brochu
Delphine Cormier Мария Дойл Кеннеди
Мария Дойл Кеннеди Maria Doyle Kennedy
Скайлер Уэкслер Skyler Wexler
Мэтт Фрюэр
Мэтт Фрюэр Matt Frewer
Майкл Мэндо
Майкл Мэндо Michael Mando
Михиль Хаусман
Михиль Хаусман Michiel Huisman
Кристиан Бруун
Кристиан Бруун Kristian Bruun
Патрик Джей Адамс
Патрик Джей Адамс Patrick J. Adams
Питер Аутербридж Peter Outerbridge
Мишель Форбс
Мишель Форбс Michelle Forbes
Том МакКамус Tom McCamus
Эндрю Гиллис Andrew Gillies
Инга Кадранел Inga Cadranel
Джош Вокей
Джош Вокей Josh Vokey
Эри Миллен
Эри Миллен Ari Millen
Mark Rollins
Хозяйки помешались на «умных» корейских тряпках из Fix Price — 7 мест, где они работают в разы лучше обычных
В августе скупаю болгарский перец ящиками — и запекаю: узнала у шеф-повара рецепт умопомрачительного лечо
Одна ошибка — и все заготовки насмарку: шеф-повар подсказал, как правильно закатывать банки, чтобы они не взрывались
«В бой идут одни старики», а в тест – фанаты фильма: на 5 вопросов о нем ответят только знатоки
Не Фродо и не Арагорн: кого Толкин на самом деле называл главным героем «Властелина колец» — в фильмах все исказили
Этому детективу СССР уже 40+ лет, а он смотрится на одном дыхании: «включаешь на 5 минут – и уже не хочется уходить»
«От улыбки станет всем светлей»: угадаете 6 советских фильмов всего по одному улыбающемуся герою? (тест)
Смерть генерала МВД помогла «Месту встречи» выйти на экраны СССР — Говорухин не скрывал: «Все свалили на покойного»
10 лучших фильмов 2026 года с высокими оценками — от 7,1 до 8,5 баллов на IMDb: обязательны к просмотру, если любите кино
«Думаю, в краже ребёнка замешаны дед и бабка»: зрители обсуждают 6 серию «Похищения» и строят всё более странные теории
Пересматривала «Семнадцать мгновений» раз 5 — и только на 6-й заметила странную нашивку на форме Мюллера: ее там быть не должно
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше