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Актёры 1 сезона сериала «Темное дитя» (2013)
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Актеры сериала «Темное дитя»
Вся информация о сериале
Татьяна Маслани
Tatiana Maslany
Sarah Manning
Татьяна Маслани
Tatiana Maslany
Katja Obinger
Татьяна Маслани
Tatiana Maslany
Cosima Niehaus
Татьяна Маслани
Tatiana Maslany
Alison Hendrix
Татьяна Маслани
Tatiana Maslany
Татьяна Маслани
Tatiana Maslany
Helena
Дилан Брюс
Dylan Bruce
Paul Dierden
Джордан Джаварис
Jordan Gavaris
Felix Dawkins
Кевин Ханчард
Kevin Hanchard
Майкл Мэндо
Michael Mando
Мария Дойл Кеннеди
Maria Doyle Kennedy
Инга Кадранел
Inga Cadranel
Эвелин Брошу
Évelyne Brochu
Мэтт Фрюэр
Matt Frewer
Скайлер Уэкслер
Skyler Wexler
Эвелин Брошу
Évelyne Brochu
Delphine Cormier
Дэниэл Кэш
Daniel Kash
Рон Лиа
Ron Lea
David Richmond-Peck
Кристиан Бруун
Kristian Bruun
Натали Лисинска
Natalie Lisinska
Элизабет Браун
Elizabeth Saunders
Melanie Nicholls-King
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