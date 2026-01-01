Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Скиталец 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Темное дитя Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Темное дитя» (2013)

Актеры сериала «Темное дитя» Вся информация о сериале
Татьяна Маслани
Татьяна Маслани Tatiana Maslany
Sarah Manning Татьяна Маслани
Татьяна Маслани Tatiana Maslany
Katja Obinger Татьяна Маслани
Татьяна Маслани Tatiana Maslany
Cosima Niehaus Татьяна Маслани
Татьяна Маслани Tatiana Maslany
Alison Hendrix Татьяна Маслани
Татьяна Маслани Tatiana Maslany
Татьяна Маслани
Татьяна Маслани Tatiana Maslany
Helena Дилан Брюс
Дилан Брюс Dylan Bruce
Paul Dierden Джордан Джаварис
Джордан Джаварис Jordan Gavaris
Felix Dawkins Кевин Ханчард
Кевин Ханчард Kevin Hanchard
Майкл Мэндо
Майкл Мэндо Michael Mando
Мария Дойл Кеннеди
Мария Дойл Кеннеди Maria Doyle Kennedy
Инга Кадранел Inga Cadranel
Эвелин Брошу
Эвелин Брошу Évelyne Brochu
Мэтт Фрюэр
Мэтт Фрюэр Matt Frewer
Скайлер Уэкслер Skyler Wexler
Эвелин Брошу
Эвелин Брошу Évelyne Brochu
Delphine Cormier Дэниэл Кэш
Дэниэл Кэш Daniel Kash
Рон Лиа Ron Lea
David Richmond-Peck
Кристиан Бруун
Кристиан Бруун Kristian Bruun
Натали Лисинска Natalie Lisinska
Элизабет Браун
Элизабет Браун Elizabeth Saunders
Melanie Nicholls-King
Что жарить раньше — картошку или лук? Я все эти годы ошибался – зато теперь хрустит, как у бабушки
Собираю в лесу сосновые иголки и везу домой: вредители бегут врассыпную и еще 3 лайфхака опытного дачника с лета до весны
Робот-пылесос, моющий пылесос или паровая швабра: эксперт объяснила, что в 2026 году стоит купить для дома
Пересматривала «Семнадцать мгновений» раз 5 — и только на 6-й заметила странную нашивку на форме Мюллера: ее там быть не должно
НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах
«От улыбки станет всем светлей»: угадаете 6 советских фильмов всего по одному улыбающемуся герою? (тест)
Смерть генерала МВД помогла «Месту встречи» выйти на экраны СССР — Говорухин не скрывал: «Все свалили на покойного»
Не Фродо и не Арагорн: кого Толкин на самом деле называл главным героем «Властелина колец» — в фильмах все исказили
«Думаю, в краже ребёнка замешаны дед и бабка»: зрители обсуждают 6 серию «Похищения» и строят всё более странные теории
10 лучших фильмов 2026 года с высокими оценками — от 7,1 до 8,5 баллов на IMDb: обязательны к просмотру, если любите кино
Сразу после «Человека-паука» побегу в кино на эту новинку — «самый приятный сюрприз этого лета»: рейтинг со старта 7+
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше