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Киноафиша Сериалы Оранжевый — хит сезона Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Оранжевый — хит сезона» (2014)

Актеры сериала «Оранжевый — хит сезона» Вся информация о сериале
Тейлор Шиллинг
Тейлор Шиллинг Taylor Schilling
Piper Chapman Узо Адуба
Узо Адуба Uzo Aduba
Даниэль Брукс
Даниэль Брукс Danielle Brooks
Майкл Харни Michael Harney
Sam Healy
Наташа Лионн
Наташа Лионн Natasha Lyonne
Nicky Nichols Тэрин Мэннинг
Тэрин Мэннинг Taryn Manning
Кейт Малгрю Kate Mulgrew
Джейсон Биггс
Джейсон Биггс Jason Biggs
Larry Bloom
Стефани Андужар Stephanie Andujar
Майкл Чернус
Майкл Чернус Michael Chernus
Лаверн Кокс
Лаверн Кокс Laverne Cox
Лори Тан Чинн
Лори Тан Чинн Lori Tan Chinn
Ребекка Дрисдэйл Rebecca Drysdale
Трэйси Чимо Tracee Chimo
Брайан Хэйли Brian Haley
Кэти Кертин
Кэти Кертин Catherine Curtin
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