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Актёры 2 сезона сериала «Оранжевый — хит сезона» (2014)
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Актеры сериала «Оранжевый — хит сезона»
Вся информация о сериале
Тейлор Шиллинг
Taylor Schilling
Piper Chapman
Узо Адуба
Uzo Aduba
Даниэль Брукс
Danielle Brooks
Майкл Харни
Michael Harney
Sam Healy
Наташа Лионн
Natasha Lyonne
Nicky Nichols
Тэрин Мэннинг
Taryn Manning
Кейт Малгрю
Kate Mulgrew
Джейсон Биггс
Jason Biggs
Larry Bloom
Стефани Андужар
Stephanie Andujar
Майкл Чернус
Michael Chernus
Лаверн Кокс
Laverne Cox
Лори Тан Чинн
Lori Tan Chinn
Ребекка Дрисдэйл
Rebecca Drysdale
Трэйси Чимо
Tracee Chimo
Брайан Хэйли
Brian Haley
Кэти Кертин
Catherine Curtin
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