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Киноафиша Сериалы Оранжевый — хит сезона Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Оранжевый — хит сезона» (2013)

Актеры сериала «Оранжевый — хит сезона» Вся информация о сериале
Тейлор Шиллинг
Тейлор Шиллинг Taylor Schilling
Piper Chapman Лора Припон
Лора Припон Laura Prepon
Alex Vause
Майкл Харни Michael Harney
Sam Healy
Мишель Хёрст Michelle Hurst
Miss Claudette Pelage
Кейт Малгрю Kate Mulgrew
Джейсон Биггс
Джейсон Биггс Jason Biggs
Larry Bloom Даниэль Брукс
Даниэль Брукс Danielle Brooks
Наташа Лионн
Наташа Лионн Natasha Lyonne
Nicky Nichols
Дэвид Аарон Бэйкер David Aaron Baker
Крис Битем
Крис Битем Chris Beetem
Лиа ДеЛария Lea DeLaria
Big Boo Мадлен Брюэр
Мадлен Брюэр Madeline Brewer
Узо Адуба
Узо Адуба Uzo Aduba
Майкл Чернус
Майкл Чернус Michael Chernus
Дебора Раш Deborah Rush
Трэйси Чимо Tracee Chimo
Энни Голден
Энни Голден Annie Golden
Доминик Колон Dominic Colon
Лаверн Кокс
Лаверн Кокс Laverne Cox
Cory Fernandez
Ник Сэндоу Nick Sandow
Joe Caputo Джоэль Гарлэнд
Джоэль Гарлэнд Joel Marsh Garland
Кэти Кертин
Кэти Кертин Catherine Curtin
Тэрин Мэннинг
Тэрин Мэннинг Taryn Manning
Джеки Крус
Джеки Крус Jackie Cruz
Ким Директор Kim Director
Мария Диззия
Мария Диззия Maria Dizzia
Тодд Сасмэн Todd Susman
Джеймс МакДэниэл James McDaniel
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