Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Скиталец 2»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Оранжевый — хит сезона
Сезоны
Сезон 1
Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Оранжевый — хит сезона» (2013)
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Места съёмок
Актеры сериала «Оранжевый — хит сезона»
Вся информация о сериале
Тейлор Шиллинг
Taylor Schilling
Piper Chapman
Лора Припон
Laura Prepon
Alex Vause
Майкл Харни
Michael Harney
Sam Healy
Мишель Хёрст
Michelle Hurst
Miss Claudette Pelage
Кейт Малгрю
Kate Mulgrew
Джейсон Биггс
Jason Biggs
Larry Bloom
Даниэль Брукс
Danielle Brooks
Наташа Лионн
Natasha Lyonne
Nicky Nichols
Дэвид Аарон Бэйкер
David Aaron Baker
Крис Битем
Chris Beetem
Лиа ДеЛария
Lea DeLaria
Big Boo
Мадлен Брюэр
Madeline Brewer
Узо Адуба
Uzo Aduba
Майкл Чернус
Michael Chernus
Дебора Раш
Deborah Rush
Трэйси Чимо
Tracee Chimo
Энни Голден
Annie Golden
Доминик Колон
Dominic Colon
Лаверн Кокс
Laverne Cox
Cory Fernandez
Ник Сэндоу
Nick Sandow
Joe Caputo
Джоэль Гарлэнд
Joel Marsh Garland
Кэти Кертин
Catherine Curtin
Тэрин Мэннинг
Taryn Manning
Джеки Крус
Jackie Cruz
Ким Директор
Kim Director
Мария Диззия
Maria Dizzia
Тодд Сасмэн
Todd Susman
Джеймс МакДэниэл
James McDaniel
Одна ошибка — и все заготовки насмарку: шеф-повар подсказал, как правильно закатывать банки, чтобы они не взрывались
Плинтус старит ремонт — этот прием давно в прошлом: дизайнеры прячут стыки иначе, и комната сразу тянет на «люкс»
Хозяйки помешались на «умных» корейских тряпках из Fix Price — 7 мест, где они работают в разы лучше обычных
Этому детективу СССР уже 40+ лет, а он смотрится на одном дыхании: «включаешь на 5 минут – и уже не хочется уходить»
Не Фродо и не Арагорн: кого Толкин на самом деле называл главным героем «Властелина колец» — в фильмах все исказили
Эти 5 фэнтези-сериалов стали бы великими, как «Игра престолов», но их закрыли на полуслове: продолжения нет, а посмотреть все равно стоит
«Одиссея», конечно, крута, но историки бы поспорили: зато эти 3 фильма хвалят за достоверность – у всех 7.7+ на IMDb
НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах
«От улыбки станет всем светлей»: угадаете 6 советских фильмов всего по одному улыбающемуся герою? (тест)
Сразу после «Человека-паука» побегу в кино на эту новинку — «самый приятный сюрприз этого лета»: рейтинг со старта 7+
Смерть генерала МВД помогла «Месту встречи» выйти на экраны СССР — Говорухин не скрывал: «Все свалили на покойного»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить