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Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
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Оранжевый — хит сезона
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Награды и номинации «Оранжевый — хит сезона»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2016
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая комедия/мюзикл
Номинант
Золотой глобус 2015
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая комедия/мюзикл
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2014
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Победитель
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Победитель
Outstanding Casting for a Comedy Series
Победитель
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
BAFTA 2015
Best International
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
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