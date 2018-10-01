В 1 сезоне сериала «Операция «Сатана» действие разворачивается в середине семидесятых годов, во время холодной войны между двумя великими державами. Уволенный из уголовного розыска Черкасов устраивается на работу обычным участковым. Казалось бы, совершенно ничем не обязывающая работа. Все меняется, когда герой начинает заниматься расследованием смерти молодой женщины. По ходу дела становится понятно, что она была лаборанткой в секретной советской лаборатории, которая занималась разработкой новой ракеты под названием «Сатана».