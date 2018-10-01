Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Мосгаз. Операция «Сатана» 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Мосгаз. Операция «Сатана»
Киноафиша Сериалы Мосгаз. Операция «Сатана» Сезоны Сезон 1

Мосгаз. Операция «Сатана» 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 октября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 32 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Мосгаз. Операция «Сатана»»

В 1 сезоне сериала «Операция «Сатана» действие разворачивается в середине семидесятых годов, во время холодной войны между двумя великими державами. Уволенный из уголовного розыска Черкасов устраивается на работу обычным участковым. Казалось бы, совершенно ничем не обязывающая работа. Все меняется, когда герой начинает заниматься расследованием смерти молодой женщины. По ходу дела становится понятно, что она была лаборанткой в секретной советской лаборатории, которая занималась разработкой новой ракеты под названием «Сатана».

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.8 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Мосгаз. Операция «Сатана»» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 октября 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
2 октября 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
3 октября 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
4 октября 2018
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
8 октября 2018
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
9 октября 2018
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
10 октября 2018
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
11 октября 2018
График выхода всех сериалов
Amazon поставил точку: продолжения сериала «Лихачи» не будет, и вот почему
Почему Снейп одевается как монах? Одежда героя «Гарри Поттера» раскрывает его тайную клятву
Мальчик исчез, актёр погиб, мать идёт на край земли: 4 мощных детективных сериала из России, которые покажут совсем скоро
Разнос на «Мосфильме» и «волчий билет»: из-за «антисоветской» комедии Гайдаю обещали испортить жизнь — правда, спустя годы ее все-таки выпустили
Тест пройдут только те, кто смотрел «Невский» минимум 2 раза: угадайте, из каких сезонов эти 5 кадров
Активируем режим Шерлока: только знатоки вспомнят 5 детективов СССР по одному кадру (тест)
Понятно, откуда рейтинг 7.9 и выше: 4 российских сериала затягивают с первой минуты — в № 1 сыграл Семенов из «Невского»
«Мажор» одобряет: Прилучный назвал 16 любимых фильмов СССР — у № 1 непростая судьба и рейтинг 8.2
«Гляди, над чем я угорала когда-то»: почему смотреть «Сумерки» и фанатеть по Эдварду снова в моде — объясняет кинокритик
До сих пор не дают спать: самые страшные сюжетные повороты в культовых ужастиках, которые навсегда останутся классикой жанра
Тоже рыдали над смертью Муфасы в «Короле Льве»? Сейчас будет еще больнее — встречайте жуткую фанатскую теорию
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше