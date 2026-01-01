Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Ванпанчмен Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Ванпанчмен» (2015)

Актеры сериала «Ванпанчмен» Вся информация о сериале
Макото Фурукава
Макото Фурукава Makoto Furukawa
Saitama
Макс Миттелман Max Mittelman
Saitama Каито Исикава
Каито Исикава Kaito Ishikawa
Genos Кадзухиро Ямадзи
Кадзухиро Ямадзи Kazuhiro Yamaji
Takuma Suzuki
Даисукэ Намикава
Даисукэ Намикава Daisuke Namikawa
Юки Кадзи
Юки Кадзи Yûki Kaji
Миюки Савасиро
Миюки Савасиро Miyuki Sawashiro
Юити Накамура
Юити Накамура Yuichi Nakamura
Мамору Мияно
Мамору Мияно Mamoru Miyano
Масая Оносака Masaya Onosaka
Тэссё Гэнда
Тэссё Гэнда Tesshô Genda
Синъя Хамадзоэ Shin'ya Hamazoe
Аои Юки
Аои Юки Aoi Yûki
Синъитиро Мики Shin'ichirô Miki
Зак Агилар
Зак Агилар Zach Aguilar
Genos
Jirô Saitô
Саори Хаями
Саори Хаями Saori Hayami
Кэнъити Огата Ken'ichi Ogata
Хироки Гото Hiroki Gotô
Нобуо Тобита
Нобуо Тобита Nobuo Tobita
Ёдзи Уэда Yôji Ueda
Унсё Исидзука Unsho Ishizuka
Хиромити Тэдзука Hiromichi Tezuka
Макото Ясумура Makoto Yasumura
Секи Томокадзу
Секи Томокадзу Seki Tomokazu
Унсё Исидзука
Унсё Исидзука Unshō Ishizuka
Yoshiaki Hasegawa
Сота Араи Sota Arai
Sōichiro Hoshi
Кэндзиро Цуда
Кэндзиро Цуда Kenjiro Tsuda
Atomic Samurai Рэй Чейз
Рэй Чейз Ray Chase
Ватару Такаги
Ватару Такаги Wataru Takagi
Минами Такаяма
Минами Такаяма Minami Takayama
Child Emperor
Хатано Ватару Hatano Wataru
Metal Bat Хироки Ясумото
Хироки Ясумото Hiroki Yasumoto
King
Марк Дирейсон Marc Diraison
Сакурай Такахиро
Сакурай Такахиро Takahiro Sakurai
Zombieman
Кайл Хеберт Kyle Hebert
Собираю в лесу сосновые иголки и везу домой: вредители бегут врассыпную и еще 3 лайфхака опытного дачника с лета до весны
После 60 лет эти 5 опор важнее детей и внуков: что помогает сохранять ясную голову и богатырское здоровье долгожителям
В августе скупаю болгарский перец ящиками — и запекаю: узнала у шеф-повара рецепт умопомрачительного лечо
«Думаю, в краже ребёнка замешаны дед и бабка»: зрители обсуждают 6 серию «Похищения» и строят всё более странные теории
Не Фродо и не Арагорн: кого Толкин на самом деле называл главным героем «Властелина колец» — в фильмах все исказили
Сразу после «Человека-паука» побегу в кино на эту новинку — «самый приятный сюрприз этого лета»: рейтинг со старта 7+
НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах
«В бой идут одни старики», а в тест – фанаты фильма: на 5 вопросов о нем ответят только знатоки
10 лучших фильмов 2026 года с высокими оценками — от 7,1 до 8,5 баллов на IMDb: обязательны к просмотру, если любите кино
Пересматривала «Семнадцать мгновений» раз 5 — и только на 6-й заметила странную нашивку на форме Мюллера: ее там быть не должно
«Одиссея», конечно, крута, но историки бы поспорили: зато эти 3 фильма хвалят за достоверность – у всех 7.7+ на IMDb
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше