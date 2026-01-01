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Ванпанчмен
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Актёры 1 сезона сериала «Ванпанчмен» (2015)
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Актеры сериала «Ванпанчмен»
Вся информация о сериале
Макото Фурукава
Makoto Furukawa
Saitama
Макс Миттелман
Max Mittelman
Saitama
Каито Исикава
Kaito Ishikawa
Genos
Кадзухиро Ямадзи
Kazuhiro Yamaji
Takuma Suzuki
Даисукэ Намикава
Daisuke Namikawa
Юки Кадзи
Yûki Kaji
Миюки Савасиро
Miyuki Sawashiro
Юити Накамура
Yuichi Nakamura
Мамору Мияно
Mamoru Miyano
Масая Оносака
Masaya Onosaka
Тэссё Гэнда
Tesshô Genda
Синъя Хамадзоэ
Shin'ya Hamazoe
Аои Юки
Aoi Yûki
Синъитиро Мики
Shin'ichirô Miki
Зак Агилар
Zach Aguilar
Genos
Jirô Saitô
Саори Хаями
Saori Hayami
Кэнъити Огата
Ken'ichi Ogata
Хироки Гото
Hiroki Gotô
Нобуо Тобита
Nobuo Tobita
Ёдзи Уэда
Yôji Ueda
Унсё Исидзука
Unsho Ishizuka
Хиромити Тэдзука
Hiromichi Tezuka
Макото Ясумура
Makoto Yasumura
Секи Томокадзу
Seki Tomokazu
Унсё Исидзука
Unshō Ishizuka
Yoshiaki Hasegawa
Сота Араи
Sota Arai
Sōichiro Hoshi
Кэндзиро Цуда
Kenjiro Tsuda
Atomic Samurai
Рэй Чейз
Ray Chase
Ватару Такаги
Wataru Takagi
Минами Такаяма
Minami Takayama
Child Emperor
Хатано Ватару
Hatano Wataru
Metal Bat
Хироки Ясумото
Hiroki Yasumoto
King
Марк Дирейсон
Marc Diraison
Сакурай Такахиро
Takahiro Sakurai
Zombieman
Кайл Хеберт
Kyle Hebert
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