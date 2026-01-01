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Актёры 5 сезона сериала «Однажды в сказке» (2015)

Актеры сериала «Однажды в сказке» Вся информация о сериале
Джиннифер Гудвин
Джиннифер Гудвин Ginnifer Goodwin
Дженнифер Моррисон
Дженнифер Моррисон Jennifer Morrison
Emma Swan Лана Паррия
Лана Паррия Lana Parrilla
Джошуа Даллас
Джошуа Даллас Josh Dallas
Эмили де Рэвин
Эмили де Рэвин Emilie de Ravin
Колин О'Донохью
Колин О'Донохью Colin O'Donoghue
Ребекка Мэйдер
Ребекка Мэйдер Rebecca Mader
Шон Магуайр
Шон Магуайр Sean Maguire
Robin Hood Роберт Карлайл
Роберт Карлайл Robert Carlyle
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