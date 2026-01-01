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Однажды в сказке
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Актеры и роли
Актёры 4 сезона сериала «Однажды в сказке» (2014)
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Актеры сериала «Однажды в сказке»
Вся информация о сериале
Джиннифер Гудвин
Ginnifer Goodwin
Дженнифер Моррисон
Jennifer Morrison
Emma Swan
Лана Паррия
Lana Parrilla
Джошуа Даллас
Josh Dallas
Эмили де Рэвин
Emilie de Ravin
Колин О'Донохью
Colin O'Donoghue
Майкл Соча
Michael Socha
Роберт Карлайл
Robert Carlyle
Джанкарло Эспозито
Giancarlo Esposito
Scott Michael Foster
Патрик Фишлер
Patrick Fischler
Ли Эренберг
Lee Arenberg
Эйон Бэйли
Eion Bailey
Кристин Бауэр
Kristin Bauer
Тони Амендола
Tony Amendola
Брэд Дуриф
Brad Dourif
Сара Болджер
Sarah Bolger
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