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Киноафиша Сериалы Однажды в сказке Сезоны Сезон 4 Актеры и роли

Актёры 4 сезона сериала «Однажды в сказке» (2014)

Актеры сериала «Однажды в сказке» Вся информация о сериале
Джиннифер Гудвин
Джиннифер Гудвин Ginnifer Goodwin
Дженнифер Моррисон
Дженнифер Моррисон Jennifer Morrison
Emma Swan Лана Паррия
Лана Паррия Lana Parrilla
Джошуа Даллас
Джошуа Даллас Josh Dallas
Эмили де Рэвин
Эмили де Рэвин Emilie de Ravin
Колин О'Донохью
Колин О'Донохью Colin O'Donoghue
Майкл Соча
Майкл Соча Michael Socha
Роберт Карлайл
Роберт Карлайл Robert Carlyle
Джанкарло Эспозито
Джанкарло Эспозито Giancarlo Esposito
Scott Michael Foster
Патрик Фишлер
Патрик Фишлер Patrick Fischler
Ли Эренберг Lee Arenberg
Эйон Бэйли
Эйон Бэйли Eion Bailey
Кристин Бауэр
Кристин Бауэр Kristin Bauer
Тони Амендола Tony Amendola
Брэд Дуриф
Брэд Дуриф Brad Dourif
Сара Болджер
Сара Болджер Sarah Bolger
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